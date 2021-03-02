 

«Яндекс.Браузер» ограничил передачу cookie-файлов другим трекерам

02.03.2021, 4:52, Новости дня
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Популярный в РФ «Яндекс.Браузер» более не намерен раздавать cookie-файлы направо и налево. Компания заявила, что отныне позволит обычным пользователям самостоятельно решать, каким интернет-ресурсам доверять данные о своей личной активности в сети.

Данная функция уже доступна при работе в обычном режиме. Ранее же ее опробовали те юзеры, которые привыкли включать режим инкогнито.

Ваши файлы получат только владельцы тех сайтов, которые вы реально посещали, отмечает разработчик. Для всех остальных доступ можно легко закрыть. Большинство браузеров много лет подряд распространяла такую информацию с целью получить как можно больше рекламы и заработать на этом. Обычным людям даже не всегда сообщали, что данные о них находятся чуть ли ни в свободном доступе.



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