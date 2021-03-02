 

Минэкономразвития предложило даты проведения переписи населения

02.03.2021, 4:50, Новости дня
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Всероссийскую перепись населения предлагается перенести с апреля на период с 23 августа по 30 сентября, соответствующее постановление подготовило Минэкономразвития.

«Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено», – цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.

Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена.

В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.

1 октября прошлого года перепись стартовала в труднодоступных районах России, однако позже замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что проведенный с октября 2020 года этап переписи населения в труднодоступных регионах придется провести снова из-за ее переноса.



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