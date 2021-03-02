Безработица, нужда, унижение: как Валентина Серова превратилась из звезды в пьяницу

02.03.2021, 4:44, Разное

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Будущая артистка появилась на свет в Харькове в семье инженера и актрисы. До сих пор называется две даты ее рождения – 23 декабря 1917 и 10 февраля 1919 года. Возможно, позднее звезда просто хотела слегка уменьшить свой возраст.

Валентина Серова (в девичестве Половикова) впервые вышла на сцену в девять лет. В 1933 году девушка поступила в Центральный техникум театрального искусства, и уже на следующий год ее приняли в Театр рабочей молодежи (Ленком).

В кино актриса дебютировала в 1934 году в картине “Груня Корнакова”. Правда, этот эпизод в фильм не вошел. Следующее появления артистки на экране были более заметными, однако настоящая слава пришла к Валентине Серовой в 1939 году после роли в комедии “Девушка с характером”.

Во время Великой Отечественной войны Константин Симонов служил корреспондентом. В командировках он читал “Жди меня”, которое было написано, конечно, для любимой Валечки, бойцам и коллегам. В 1942 году актриса и писатель поженились.

В конце 1940-х артистка начала увлекаться алкоголем. После рождения дочери Валентина Серова решила не возвращаться в Ленком, а устроилась в Малый театр по протекции Константина Симонова.

Однако в там звезду невзлюбили, да и она не стремилась быть покорной и идти на поводу у академических традиций. В классическом репертуаре ей было нелегко. Валентина Серова, привыкшая к главным ролям, здесь довольствовалась одним выходом на сцену в пьесе “Без вины виноватые”.

Однажды Серова просто не явилась на спектакль, и разразился скандал. Актрису вынудили уйти из Малого театра. Артистку принял Театр им. Моссовета. Здесь заметных ролей у нее уже не было, но зато она была плотно занята в репертуаре. Видимо, такое положение дел не устраивало звезду.

Во время гастролей в Ленинграде Валентина Серова злоупотребила алкоголем, в итоге ее кандидатуру вынесли на партсобрание. Так как этот инцидент был не первым, актрисе предложили уволиться.