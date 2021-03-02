Мнение: Колония Навального как образец Системы

02.03.2021, 4:40, Разное

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Промышленное производство подлецов

Итак, в продолжение нашей темы самоуважения, перейдем, наконец, к теме совка. Совок, как я уже показывал в предыдущей своей книге, последовательно разрушал у своих граждан эмпатию – способность сопереживать, чувствовать эмоции других людей. Ему было это необходимо, поскольку именно эмпатия лежит в основе солидарности, а солидарность порождает совместные коллективные действия «низов» против «верхов» – чего в совке боятся пуще огня.

Эмпатия, таким образом, враг совка. Однако едва ли не еще больший его враг – самоуважение. Человек без самоуважения, согласно данному ранее определению, это подлец; и вот именно на серийное производство подлецов работали в совке целые государственные институты, прежде всего – армия и тюрьма. Почему подлецы так важны для функционирования советского государственного механизма?

Причина очень проста: советский строй – строй по определению очень бедный, скудный, он с трудом может воздействовать на подданных «пряниками» – пряников у него «всегда не хватает на всех». Поэтому он воздействует на нерадивых «трудящихся» в основном через принуждение (знаменитое определение «командная экономика»).

А мы уже изучили (см. предыдущие 7 постов по тэгу “Самоуважение”), что главная особенность подлеца как раз в том, что он легко «прогибается», то есть его можно заставить делать вообще что угодно. Там, где человек с самоуважением, человек чести может «взбрыкнуть», начать «умничать» или торговаться – подлецы станут послушной рабочей силой. Разумеется, работать подлец будет плохо, что называется, «из-под палки», не будет стараться, будет даже по мелочам изворачиваться, чтобы подгадить – но совок и не стремится к совершенству, он неприхотлив и рад, что «хоть так». Уважающий себя и свою работу мастер сделает пусть в сто раз лучше – но с ним надо договариваться, надо ему платить, надо терпеть его «капризы», надо уважать его взгляды – на все на это в совке просто нет ни ресурсов, ни желания. К тому ж – ограничивает та самая скудость, постоянно заставляющая совок выбирать самый дешевый и самый убогий вариант из возможных. Мастер что-то делать «из дерьма и палок» не захочет – потому что, опять-таки, он имеет уважение к своему труду; поэтому в совке изначально считалось целесообразным слишком упертых и «много о себе понимающих» ломать, превращать в обычных подлецов – и потом уже спокойно получать от них «то, что требуется», по принципу «третий сорт – не брак».



Тюрьма

Уже накоплено множество текстов с перечнями диких, поистине средневековых видов пыток, применяемых по сей день в российских колониях. Например, вот этот феерический перечень – https://nasedkin.livejournal.com/954557.html . Даже от простого чтения может прошибить холодный пот; но особенно печально сознавать, что от всего перечисленного практически никак не защищен ни один из нас. В своей книге «Страна утраченной эмпатии» у меня также была специальная глава, посвященная порядкам в современной российской системе исполнения наказаний и анализу причин того, почему это столь распространено.

Ответ там содержался, собственно, в самом названии главы: «Пытки как производственная необходимость». Суть в том, что любая российская исправительная колония «встроена в народное хозяйство», то есть имеет определенный производственный план, должна выдавать «на-гора» продукцию (швейную, фанерную или какую-то еще) и, в общем, содержать саму себя – при том, что заключенные колонии в принципе не имеют никакой мотивации работать, тем более – работать интенсивно и качественно.

Поэтому, объективно говоря, единственная мотивация к труду, имеющаяся в распоряжении администрации любой колонии в системе ФСИН – негативная. То есть боль, лишения и страх, короче говоря – пытки. Именно это обстоятельство труднее всего для понимания розовым эльфам, мечтающим «о прекрасной России будущего». Пытки в системе ФСИН – не «эксцесс исполнителя», когда пытают просто какие-то «нехорошие люди», непонятно как пробравшиеся в надзиратели; пытки – несущий элемент всей конструкции. Не будет их – вся «система исполнения наказаний» в России разрушится. И любой идеалист, пришедший руководить колонией «гуманно» – или вылетит с выговором, или покончит с собой, или сам начнет пытать ради того самого “производственного процесса”, постепенно находя удовольствие уже в процессе собственно пыток.

Сейчас у нас появился очередной яркий информационный повод о состоянии дел в российских тюрьмах и колониях – внимание публики приковано к колонии во Владимирской области, в которой начал отбытие своего срока Алексей Навальный. Причем неоднократно отмечено, что данная колония является «образцовой» во всей системе ФСИН по меркам самой системы ФСИН. Уже появились подробные описания установленных в ней порядков; вот и давайте посмотрим, как строится система «воспитания подлеца» – то есть разрушения личности заключенных.

Итак, вот ролик с канала Навального на Ютубе, там выложен подробный рассказ о колонии и даже показана она сама с птичьего полета.

1. Какая бы «образцовая» и «красная» ни была колония – для новичков все в ней все равно начинается с группового избиения. Это не какая-то «немотивированная жестокость»; жестокость мотивирована как раз желанием администрации сразу же начать разрушать самоуважение прибывших – показать, что они теперь лишены телесной неприкосновенности и полностью беззащитны, в прямом смысле – что они сами никак не смогут себя защищать, и никто их тоже не защитит. То есть – они уже превращены из субъекта в объект. Характерно, что прибывших заставляют приседать – то есть выполнять бессмысленные физические упражнения по команде, а потом публично раздеваться догола. Это тоже часть унижения – демонстрация, что «джойстик», управляющий их волей, уже не находится у них – он у посторонних людей, отдающих приказы их телу.

2. «Здесь ничего нельзя». Первое правило колонии, которое объясняют вновь прибывшим. Главная цель такого рода рестрикций – психологическая: сделать заключенного «всегда виноватым»; ведь если ничего нельзя – значит, практически любое действие заключенного делает его в чем-то виновным… как, впрочем, и полное бездействие тоже. Знающие психологию тут озарятся понимающей улыбкой – что-то знакомое! Ну да, конечно: это то самое, практически лабораторное, состояние «выученной беспомощности».

Читаем в Вики: «Вы́ученная беспо́мощность (англ. learned helplessness), также приобретённая или зау́ченная беспомощность — состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния (не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные), хотя имеет такую возможность. Появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на отрицательные обстоятельства среды (или избежать их) и характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять враждебную среду или избегать её, даже когда появляется такая возможность. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потерей чувства свободы и контроля, неверием в возможность изменений и в собственные силы, подавленностью, депрессией и даже ускорением наступления смерти[1]. Феномен открыт американским психологом Мартином Селигманом в 1967 году».

На 4.26 – поистине страшные кадры с государственного (!) канала «Россия» из этой колонии. Обратите внимание на позы и глаза заключенных, которые как бы «слушают психолога». Если вы хотели посмотреть на то, как выглядит человек, введенный в состояние выученной беспомощности – то, собственно, вот оно. Это показывают не стесняясь.

3. «Заставляют все делать бегом, всегда торопят». Заключенному не дают возможность жить в собственном ритме – том, в котором ему комфортно (опять показывая, что он не принадлежит самому себе), а заодно – уничтожают его самооценку (я ничего не успеваю, я неумеха, я всегда виноват), принуждая, в конечном итоге, к отказу от собственного «я».

4. «Запрет на любые разговоры». Тоже очень важный, напрямую травмирующий психику момент: заключенному запрещают любые горизонтальные связи – со своими, как принято говорить, «товарищами по несчастью». Ему разрешаются только связи «вертикальные», снизу вверх, со своими «хозяевами» – но только с разрешения этих «верхних» и только в той форме, которую задали эти «верхние». Из той же серии – максимальное затруднение со стороны администрации любых «связей с волей»: общения с родными и друзьями по телефону, по интернету, через письма. Тоже – обрыв горизонтальных связей, создание обстановки «одиночества в толпе», когда вокруг много людей, но они тебя как бы «не видят», а ты тоже не можешь к ним подойти. Человек на самом деле очень сильно завязан на общение; принуждение к молчанию – тоже способ разрушения «я».

5. Интересный ритуал, вскользь описанный в ролике – когда любой вновь прибывший заключенный должен – на камеру! – взять в руки метлу, начать мести и при этом сказать «Я не поддерживаю арестантский уклад». Это – прямой способ «лишения самоуважения» всех зеков, которые прибыли на зону с намерением «соблюдать воровские порядки». По сути – это требование публичного ОТРЕЧЕНИЯ, нечто вроде того, что требовали инквизиторы от Галилея. Вместо «и все-таки она вертится» – «я не поддерживаю арестантский уклад». Сказать такое вору – западло. А если он не скажет? В ролике ответа нет, но он очевиден, просто исходя из репутации колонии: если он не скажет – его будут пытать до тех пор, пока он не скажет, что требуют. Подобного типа «отречения» сейчас можно встретить в описаниях порядков и на множестве других колоний, тут нет какого-то «эксклюзива».

От воров также требуют – под пытками (перечень смотри в посте Наседкина выше) – сказать «я не вор»; с точки зрения воровской этики говорить такое НЕЛЬЗЯ, поэтому зачастую этого требуют также под страхом «опущения», что для вора, понятно, тоже никак «нельзя». Цель тут в чистом виде та, о которой у нас идет речь – лишить человека последнего «святого», за что он сам себя уважает («я не отрекусь») – то есть сделать из него полноценного подлеца. Администрации колонии это надо, потому что подлецами, как она считает, легко управлять.

Это верно. Как верно и то, что преступник, преданный воровским «понятиям», из которого в колонии целенаправленно делают подлеца, выйдет из колонии преступником воистину СТРАШНЫМ – то есть не имеющим вообще никаких моральных (даже «воровских»), словом никаких человеческих ограничений. Стоит ли оно того – в смысле, того, чтобы у администрации колонии было меньше хлопот и она бы чуть легче выполняла производственный план?

6. Непрекращающиеся череда бессмысленных заданий (типа «заправить кровать» и «еще раз заправить кровать», или «выучить наизусть список сотрудников колонии» и пр.). Вот это уже просто классическая пытка, описанная во всех справочниках по пыткам – «пытка бессмысленным трудом», официально запрещенная во всех Конвенциях о военнопленных. Тоже основная цель – лишение самоуважения: я сам разрушаю то, что я сам и делаю, моя жизнь бессмысленна, в ней утрачены логические связи.

7. Система «дневальных» или «активистов». Человек, побывавший в армии и познакомившийся с «дедовщиной» – без труда узнает в «дневальных» своего рода «институализованных дедов». В «уставной» колонии мы, таким образом, наблюдаем те же «воровские» или «дедовские» порядки, но возведенные в Абсолют и поставленные на службу администрации… официально. Безусловно, и в армии «деды» также работают в конечном итоге на офицеров, ЗА НИХ «поддерживая порядок» в подразделениях и на территории части – но если в классической «дедовщине» этот момент стыдливо вуалируется, то в «образцовой колонии» он, наоборот, беззастенчиво выпячивается. «Активисты», с опорой на всю официальную машину «исправительного учреждения», получают право (и обязанность!) безнаказанно издеваться над остальными заключенными практически любым образом, ломая и доламывая им и самоуважение, и самооценку, и добиваясь таким образом выполнения плана и «поддержания порядка».

Финальный тут вопрос – а из кого вербуются «активисты»? Ответ очевиден: они набираются из уже законченных, полностью оформившихся подлецов. Как уже было показано в одной из предыдущих главок по теме «Самоуважение», настоящий, потерявший всякое самоуважение подлец испытывает насущную потребность, даже своего рода зуд – ломать, доламывать любых людей, у которых, как они чуют, какие-то остатки самоуважения еще остаются. Поэтому можно смело сказать, что работа «активиста» – это как раз именно та работа, которую подлец делает не по принуждению, но и с подлинным страстью и желанием. Работа, которая подлеца по-настоящему вдохновляет (примерно как чесать там, где чешется). И это, конечно, полностью соответствует целям администрации.