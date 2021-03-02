 

Мнение: Почему Путину не грозит судьба Саркози?

02.03.2021, 4:34, Разное
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Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам лишения свободы, из них 2 — условно.  Суд признал Саркози виновным «в коррумпировании представителя судебной власти» и «торговле влиянием».

Для любого россиянина обвинения, выдвинутые против Саркози, выглядят смехотворными. Подумаешь, что президент Франции через своего друга связывался с судьей, обещал тому  содействие в назначении на  престижную должность в Монако, и получал от судьи конфиденциальную информацию о ходе расследования по другому уголовному делу, тоже связанному с Саркози (по этому делу процесс еще не завершился).

Для России в обозримом будущем ситуация невероятная. У нас возбуждение уголовного дела против действующего главы государства вообще невозможно. Потому что в России иная политическая культура и совсем другие политические традиции.   Потому что, если бы российские суды были такими же, как суды во Франции, а правоохранительные органы независимыми от главы государства, у нас каждый президент, покинув Кремль, вполне мог бы получить тюремный срок. И даже не условный.   И Ельцин, и Медведев, и Путин…

И очевидно, что действующая система власти будет делать все, чтобы сохранить существующую систему.  Чтобы в России никогда не наступили времена, когда президент может стать фигурантом уголовного дела даже за звонок судье, сделанный другом президента…

Так или не так?

На снимке: Путин и Саркози, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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