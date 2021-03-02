Представлены новые ноутбуки RedmiBook Pro

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02.03.2021, 4:02, Новости дня
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Компания Redmi официально представила ряд версий новых высококачественных ноутбуков Book Pro. Цены стартуют с 730 американских долларов, сообщил разработчик.

Как сообщалось ранее, особенностью данной серии станет исключительное использование процессоров Intel, для которых производитель не оставляет никакой альтернативы. Выбор существует только между устройствами модели i5 или i7. Также пользователи могут приобрести ноутбуки с экранами на 14 или 15,6 дюйма. На них, как обещает разработчик, будет отображаться стопроцентная цветовая гамма по системе sRGB.

В зависимости от размера экрана, общий вес ноутбука составляет 1,46 либо 1,79 кг. Разница между самой дешевой и самой дорогой версией не превысит 40 долларов.



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