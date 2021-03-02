Эксперт: Число праздничных дней в РФ сложилось исторически

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02.03.2021, 4:00, Новости дня
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Нерабочих дней не больше, чем в других странах, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок. Так она прокомментировала инициативу сократить число праздничных дней.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что, по его мнению, в РФ наблюдается избыток нерабочих дней, что вредит экономике и здоровью граждан. Он уточнил, что если их убрать, то «никто ничего не потеряет».

«На мой взгляд, количество рабочих и нерабочих дней основано в РФ на традициях, тех праздниках, которые основаны на исторической ретроспективе. Например, новогодние праздники стали традицией, когда у семьи есть возможность провести это время вместе, решить семейные задачи. Все это учтено производственным комплексом», – говорит Починок.

Она отмечает, что с данными правилами согласен и российский работодатель. В случае, если он все-таки считает по-другому, привлекает к работе в выходные и праздничные дни по двойному тарифу, что не противоречит трудовому законодательству. Также член ОП подчеркнула, что, согласно статистике, в РФ праздничных дней не больше, чем в других странах, и все сбалансировано.

«Не согласна со своим коллегой. Лично я за то, чтобы оставить все как есть и действительно подходить в пользу граждан. Особенно перед наступлением Нового года, как это было в преддверии 2021-го, когда обсуждали, должно ли 31 декабря быть рабочим днем или нерабочим. Тогда как раз многие субъекты поддержали граждан и сделали его нерабочим», – заключила собеседник.

Напомним, в связи с Международным женским днем следующая рабочая неделя сократится до четырех дней. Еще две короткие недели ждут россиян в мае.



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