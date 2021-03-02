 

Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями

02.03.2021, 4:00, Новости дня
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Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.

Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».

Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет».

«Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом… Ситуация критическая», – сообщил он.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.



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