Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями

02.03.2021, 4:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.

Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».

Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет».

«Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом… Ситуация критическая», – сообщил он.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.