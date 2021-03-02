 

Мнение: Саркози получил реальный срок

02.03.2021, 3:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Один из главных организаторов агрессии против Ливии, бывший президент Франции Николая Саркози получил 1 год реальной тюрьмы и еще 2 года условно за коррупционные преступления.
Разумеется, срок копеечный (причем Саркози год отсидки хочет отбывать у себя дома с браслетом), особенно если учитывать прочие обвинения в его адрес.
Тем более, за организацию преступной агрессии его судить никто не собирается. Но вместе с тем нельзя не отметить, что именно такой персонаж как Саркози выступал одним из "моральных авторитетов" анти-ливийской коалиции. В итоге, помимо прочего, оказался банальным и примитивным коррупционером.

В общем, реальный срок для Саркози это конечно хорошо, но он преступно мал. Ближе к реальности было бы, если бы сроки за его преступления начинались от 10 лет.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Карабах

06.01 / Moderna признает: уколы мРНК — это «операционная система», разработанная для программирования людей

01.10 / Мнение: Российские военные в Сирии решили пять главных задач

19.01 / Ученые рассказали о новом методе лечения синдрома навязчивого состояния

29.09 / “Черная Луна” над страной: передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко

16.10 / Мнение: Расстрел пленных армян

31.01 / От коронавируса скончался последний гомеопат России

05.09 / Мнение: Россия ввела санкции против Порошенко

16.09 / Мнение: А народ-то у нас – не гомофобный!

24.06 / Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска