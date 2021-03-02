Мнение: Саркози получил реальный срок

02.03.2021, 3:58, Разное

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Один из главных организаторов агрессии против Ливии, бывший президент Франции Николая Саркози получил 1 год реальной тюрьмы и еще 2 года условно за коррупционные преступления.

Разумеется, срок копеечный (причем Саркози год отсидки хочет отбывать у себя дома с браслетом), особенно если учитывать прочие обвинения в его адрес.

Тем более, за организацию преступной агрессии его судить никто не собирается. Но вместе с тем нельзя не отметить, что именно такой персонаж как Саркози выступал одним из "моральных авторитетов" анти-ливийской коалиции. В итоге, помимо прочего, оказался банальным и примитивным коррупционером.

В общем, реальный срок для Саркози это конечно хорошо, но он преступно мал. Ближе к реальности было бы, если бы сроки за его преступления начинались от 10 лет.

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