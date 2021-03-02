Мнение: Нам время тлеть, а им – цвести!

02.03.2021, 3:50, Разное

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В “Новой газете” вышла большая черносотенная статья, призывающая, если уж говорить прямо, к репрессиям в отношении “ковид-диссидентов” и объявляющая их практически прямым текстом “сумасшедшими конспирологами”. А вот вылез и другой наш “воин света” – Дмитрий Гудков, с призывом всем вакцинироваться. Пишет у себя в ФБ:

“По опросам Левады, только 4% россиян сделали прививку от коронавируса. Для сравнения, в Израиле больше 70% жителей уже привиты, что означает формирование коллективного иммунитета и победу над пандемией. В Европе на эту цифру планируют выйти к концу года.

Отставание от цивилизованных стран – не единственная плохая новость. Опрос выявил ещё один негативный тренд: почти 2/3 россиян категорически против вакцинирования. А это значит, что свой коллективный иммунитет Россия будет зарабатывать, во-первых, долго (4-5 лет), во-вторых, ценой сотен тысяч жизней.

Это цена постоянного государственного вранья по любому поводу – от голосования на пеньках за традиционные ценности, а на самом деле за вечного Путина, до повышения пенсионного возраста, который обещали сохранить. Это маркер тотального недоверия общества к власти. И когда, наконец, российские ученые и медики сделали что-то приличное, то в это верится с трудом.

Я и сам сначала скептически относился к вакцине Спутник V, пока не перелопатил всю аналитику, не изучил отзывы в международных профессиональных журналах и результаты больших данных. Но это могут сделать единицы.

Выводы простые. Весь цивилизованный мир скоро выйдет из кризиса. Экономики западных стран начнут быстро восстанавливаться, а их граждане спокойно перемещаться по миру. Россия будет подвергать жизни людей риску и продолжать деградировать, пребывая в изоляции”.

Какой-то просто образцовый треш: России ставится в пример Израиль (чуть ли не весь год просидевший в жесточайшем карантине), и Европа – понесшая от локдаунов поистине чудовищные экономические потери, которые, между прочим, продолжаются ускоренным темпом; дальше идет какая-то полная лажа про “коллективный иммунитет”, который Россия (уже практически отменившая все ковидные ограничения), якобы будет “нарабатывать” еще аж 4-5 лет! О каком “коллективном иммунитете” говорят все эти придурки, если буквально через предложение ОНИ ЖЕ несут какую-то лажу о том, что якобы “иммунитет сохраняется в течение 5-6 месяцев” даже после их супервакцин?? Если 5-6 месяцев – откуда 4-5 лет? В их же понятиях получается, что никакого коллективного иммунитета не будет НИКОГДА?!

И дальше объем безумия в тексте растет буквально по экспоненте: “цивилизованный мир” (разрушенный локдаунами) почему-то “начнет быстро восстанавливаться”, а Россия (в которой карантинов нет) “продолжит деградировать” – поэтому все должны быстро привиться Спутником Ви! В общем, все как на дивной картинке: экономика России (где нет локдаунов) “обрушилась” на 3,1% – и это ужасно, впереди деградация; а экономика Германии (где карантины в разгаре) всего лишь “упала” на каких-то 5% – какая ерунда, впереди невиданный рост, ура! Главное – носить двойные маски и колоться, колоться и колоться!

Дойче велле и Гудков не обманут.