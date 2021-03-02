Мнение: Каннибалы

02.03.2021, 3:26, Разное

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Каннибалы действительно существуют и они съедают людей.

Иногда подчистую.

Остается одна оболочка, без жизненных сил, без воли, без мотивации жить.

Но неправильно думать, что каннибалит чья-то фигура в вашем поле, тем более другой человек.

Неправильно думать, что вас ест ваша аддикция.

Черные дыры тоже не охотятся на вас.

Это нужно хорошо себе представить: люди сами себя скармливают.

Они сами занимаются саморазрушением.

Но все-таки есть те, кто их побуждает к этому, те, кого можно назвать людоедами.

Мы называем это коронами, но давайте посмотрим, что это за сущности с точки зрения поля, и как им удается жрать людей.

Благодаря короне человек начинает вкладывать свою энергию не в ресурсы, а в иллюзии.

Точно так как Буратино зарыл все свои деньги в ямку на поле чудес и ждал всходов, так люди сливают все свои жизненные силы в яму в поле.

Только роль мошенников исполняет их собственная корона.

Корона – это материнская фигура.

Это иллюзия безусловной любви, тайной опоры, хвалящей всегда и за все.

Корона – это враждебная “мать”, по сути – злая мачеха.

Настоящей, любящей матерью (внутренней матерью, материнской фигурой) является адекватная самооценка.

Адекватная самооценка (мать) + внутренний локус контроля (отец) = самоуважение, опора на себя

Но у многих людей вместо матери-самооценки – злая мачеха – корона, а отец – беглец и предатель – внешний локус.

И с такими внутренними родителями жизнь складывается очень печально.

Лучше жить с голодными волками, чем с такими внутренними родителями.

Люди страдают и обвиняют во всем внешних родителей, отдельных людей, которые их родили и воспитали.

Так их собственный внутренний отец, то есть локус контроля, становится еще более блудным, не желающим брать ответственность за дитя.

Вот мы недавно еще раз сказки читали, про Рапунцель, Золушку, Белоснежку, хотя и в контексте рыбацких алгоритмов. (Кстати, на сайте давно уже появилась ссылка на скачивание сертификатов).

Но в этих сказках – три истории про корону, про злую мачеху.

Злая мачеха Рапунцель – самая злая, но Рапунцель (пока была рапан) не считает ее злой, ведь она заботится о ней.

Пока Рапунцель слушается ведьму, та ей расчесывает золотые косы и кормит, хоть и держит в башне, где Рапунцель чахнет. Но Рапунцель считает мир опасным, а башню безопасностью.

Как только Рапунцель решает порвать с короной, та ей состригает золотые косы и изгоняет ее в пустыню.

Именно этого боятся люди в короне. Как только они откажутся от опоры на корону, они окажутся в пустыне, без своего сияющего золотого нимба. Рапунцель в сказке, как мы помним, не пропала, наоборот воссоединилась с принцем (свою волю обрела). Стала рыбачкой.

У Белоснежки другая мачеха. Она хочет уничтожить Белоснежку и та еле спасается. Потом мачеха под видом добренькой старушки приносит ей всякие красивые вещички, от которых Белоснежка почти погибает. Принц, то есть воля, помогает выплюнуть отравленное яблоко.

А у Золушки мачеха не притворяется доброй. Это потому, что Золушка вообще не считает корону матерью, она изначально знает, что та ей враг. Она не считает ее кормилицей как Рапунцель. У нее есть связь со своей родной матерью – адекватной самооценкой, хотя и опосредованная связь, через птиц, живущих в кроне дерева на могиле.

Правда отец, то есть локус контроля, у золушек (и печориных) плоховат, ведет себя иногда как предатель. Если бы не это, золушки и печорины были бы рыбаками. А пока они нерыбы, попадающие в рыбье состояние в моменты депрессий, когда люди кажутся им злыми и холодными, то есть локус контроля их все-таки барахлит, поэтому возникают иногда претензии к окружающим.

Это три состояния короны. У рапанов такая корона, как у рапунцели до ссоры с мачехой, у рыб корона с виду добренькая, но они уже знают, что она – враг. У нерыб корона – однозначный враг, от которого они держатся подальше, но он маячит. Рыбаки с короной уже сделали то, что с мачехой Белоснежки и Золушки делают в сказках, особенно в сказках неадаптированных, жестких.

Что это за сущность – корона?

Корона не фикция, это вполне себе полевая сущность, то есть очень сильный демон.

Вот локус контроля внешний – это не демон. Это просто ваш отказ брать на себя ответственность за свою жизнь, привычка опираться на других, предательство себя. Именно такой отец как в сказках – слабовольный, подкаблучник, халатно относящийся к своим детям, послушный жене, то есть короне. Но это не демон. Это слабая отцовская фигура. Ваша собственная, а не отдельный человек – ваш отец. Вы должны вообще забыть от претензиях к другим людям, в настоящем и прошлом, если хотите нормальный локус контроля.

Демон – мачеха, которая пришла на смену матери, то есть нормальной самооценке.

Она жаждет власти и хочет погубить падчерицу, хочет съесть ее легкие и печень. Как настоящий каннибал.

В лучшем случае хочет запереть в башне и владеть как вещью.

Но увидеть злую мачеху в короне можно только в тот момент, когда вы отказываетесь ей подчиняться.

Пока вы слушаетесь ее, она выглядит заботливой кормилицей.

Откуда берется этот демон?

Его приводит слабый и зависимый отец, то есть внешний локус.

Как вариант: отец так старался угодить жене, локус – самооценке, что воровал на чужом огороде, поэтому пришлось отдать дочку ведьме.

В любом случае виновник появления короны – внешний локус.

В первых случаях внешний локус идет искать на стороне замену самооценке, во втором случае ворует ради самооценки.

Именно это происходит, когда вам кажется, что ваша реальная самооценка слишком низкая, не справляется, не обеспечивает вам безусловной любви и необходимой поддержки. И вы ищете любви и защиты в иллюзиях.

Это начинает происходить еще в школе.

Вы приходите с уроков домой, в первом классе или в пятом, и вам становится грустно от того, что вы не самый лучший, вы уступаете многим другим.

Ваша душа как весенняя птичка рвется к солнышку, вы рождены для счастья, для безусловной любви и восхищения, но увы, вы не самый лучший.

Инфантильная душа ищет какой-то способ справиться с обидой.

Вы читали обвинительные речи в отношении родителей? В психотерапевтической литературе описаны тысячи таких речей. Да и в письмах в мою рубрику их сотни, несмотря на строгий запрет в моем блоге обвинять родителей. Люди обвиняют родителей в том, что они не были поддержкой, не давали опоры, мало хвалили, часто ругали.

Вот это проекция собственной “слишком низкой” самооценки. Человек чувствует себя в чем-то хуже других, фокусируется на тех моментах, где он хуже, где он уступает другим, смакует и пестует боль и посылает локус контроля в чужой огород за колокольчиками.

Демон в поле выращивается точно так, как выращиваются другие сущности и фигуры.

Но это не значит, что это фикция.

Психика такая субстанция, что слово “фикция” совсем не подходит для значимых психических явлений.

Образ какой-то беды может заставить ваше сердце колотиться, руки дрожать, а колени слабеть.

Тревога может изматывать вас, а страх может даже убивать.

Страсть к воображаемому образу может заставлять вас испытывать и блаженство, и волнение, и боль.

Мыслеформы – это не столько мысли, сколько формы, и потребляют они очень много психической энергии.

Причем потребляя эту энергию, они укрепляются и растут.

Корона не имеет своего образа, она остается невидимой, но имеет ласковый и убедительный голос.

Вы можете слышать корону и общаться с ней. Она притворяется ангелом-хранителем, самоуважением, внутренней опорой, а иногда даже вами. То есть как бы вы говорите с собой о себе. И тогда вы можете думать, что опираетесь на себя.

Так хитер этот демон. Самый сильный и опасный из всех, которые людям известны.

Но априори сильным называть этого демона нельзя. Сила демона и этого, и других, зависит исключительно от того, как хорошо вы его кормите. Без еды он подобен Кощею Бессмертному в подвале у Марьи Моревны, худому и слабому. Это вроде скелета в шкафу, которого если не доставать и не кормить, он будет не опасней мертвого паука, засохшего в своей паутине от голода.

Но от корма этот демон становится очень сильным. Он открывает над головой человека крылья как огромная летучая мышь, в которую превращался Дракула, и сосет из него кровь.

Люди изучают врагов в микромире, мире бактерий и вирусов, пытаются думать про врагов в макромире, в мире социальных или даже космических явлений, но во всех этих мирах не враги, а соседи, с которыми надо уживаться в границах, справедливо поделив территорию. Настоящие враги живут в поле человека, это зловредные полевые сущности, которые человек выращивает сам.

Аддикция легко убивает человека, фрустрация доводит его до самоубийства, часто они действуют вместе, но это не демоны, это две силы природы, центростремительная и центробежная, сила сжатия и сила расширения, две силы, которые могут быть направлены на службу человека.

А вот корона – это настоящий демон, которого человек выращивает в своем поле, чтобы не сталкиваться с честной конкуренцией, не адаптироваться к среде, а априорно и заведомо ощущать себя лучшим и главным. Чтобы сбежать от реальности в иллюзии, то есть отказаться от жизни.

С короной все происходит точно так, как в легендах о договоре с дьяволом. Человек страдает, дьявол предлагает ему помощь, обещает сделать его богатым и успешным, а взамен хочет душу. Дальше человек действительно чувствует себя получше, то есть дьявол выполнил обещание, но сделал это как настоящий обманщик, ведь дьявол – отец лжи. Он нарисовал за окном солнечный пейзаж, причем нарисовал тяп-ляп и каля-маля, предложив подключить воображение. На вопрос человека, а где же обещанный солнечный день, дьявол ответил, что это может только Бог, а он, то есть дьявол, не имеет таких полномочий.

Дальше дьявол пускается в демагогию.

“Послушай, дружище, – говорит он. – Мир – это фикция. Ты спишь и ты просыпаешься, явь перемешивается со сном и с мечтами, ты забываешься под алкоголем, а однажды вообще умрешь. Ты постоянно сталкиваешься с вещами, которые оказываются не тем, чем казались, и не тем, чем оказываются для других. Все так зыбко в этом мире, так условно, так иллюзорно и относительно. Ты ищешь какой-то истины, какого-то объективного счастья, но объективного не существует. Есть только субъективное самочувствие и я могу тебе его обеспечить. Просто верь в Себя, не сомневайся в Себе, а как только усомнишься, зови меня. Забудь все, что говорили тебе родители, слушай только меня. Я твоя точка опоры, со мной ты перевернешь мир. Ты будешь не только субъективно счастлив, у тебя будет много сил и идей, ты получишь много денег и много людской любви”.

Вот какие слова говорит корона.

В чем очевидная ложь этих слов?

Субъективная картина мира должна отражать объективную картину так, чтобы вы могли в объективном мире передвигаться, не натыкаясь на опасные предметы, не падая в ямы.

Это как если бы вам нужен был навигатор, и вы не хотели бы иметь навигатор с изображением елисейских полей и молочных рек с кисельными берегами. Вы хотели бы, чтобы навигатор показывал вам все кривые переулки, пробки и перекрытые улицы точно так, как они существуют в реальности.

Самооценка – это тот же навигатор. Она не должна приукрашивать реальность, она должна отражать ее так, чтобы вы могли с этой реальностью взаимодействовать.

Вранье короны, что если вы будете собой очень довольны, у вас будет больше сил – ловушка.

Потому что быть довольным там, где надо срочно что-то менять – зло.

Мы много раз обсуждали этот момент и видели его в письмах. Что толку чувствовать себя хорошо, преувеличивая свою значимость, если с этим своим хорошо вы ринетесь рулить там, где ваша значимость очень низкая, а корона это скрыла. Убыточное производство не станет прибыльным, если от вас скроют его убыточность и вы инвестируете туда побольше средств. И производство это хотя бы деятельность, есть шанс вырулить, а человек в короне приходит пожинать плоды успеха туда, где у него поражение.

При любом столкновении иллюзий с реальностью самооценка терпит крах. “Низкая самооценка” – это именно шатающаяся или съехавшая на ухо корона. Вы думали, что здесь вы лучший, а оказалось, что нет. Вам нужно время, чтобы смириться с этой мыслью, и принять свой реальный уровень как факт. Тогда вы не будете думать, что у вас низкая самооценка.

Представьте себе человека, начинающего ходить в зал. Он не может подтянуться ни разу, и это его адекватный уровень. Можно ли сказать, что его самооценка низкая, если он видит факт своей слабой физической формы относительно качков в зале? Это адекватная самооценка. А вот если он страдает от этого и с болью называет себя задохликом, значит для него неприятное открытие, что он отстает от тех, кто регулярно тренируется. У него была большая корона, если ему горько принимать очевидный факт. Его уровень соответствует его настоящим возможностям и этот уровень надо видеть адекватно и принимать спокойно, чтобы работать и расти, чтобы прокачиваться в этом направлении.

И так абсолютно со всеми сторонами жизни. Нигде вам не нужна “поддержка” в виде завышенной самооценки, везде это подножка, а не поддержка.

Каким образом этот демон ест вас?

Все демоны подобны колониям бактерий. Пока ваш иммунитет в порядке, ваша флора здорова, ваш организм в норме, болезнетворные бактерии, живущие внутри вас – условно вредны. Они вредны потенциально. Они могут начать размножаться и активно расти, тогда будут представлять опасность для вас.

Вот и демоны так же. Пока настройки личности в порядке, они живут в поле, но выглядят малюсенькими, слабенькими, как в сказках, где колдуны держат демонов в каких-нибудь пузырьках, а они пищат оттуда тонкими голосочками. Или когда демоны заперты в лампах. Или закупорены в бутылке на дне моря. Но стоит демона выпустить из его убежища, он начинает расти, питаясь энергией человека.

Он ни откуда не пришел, он всегда был внутри, в потенциальном состоянии, как вирус герпеса или стафилококк. Он был, но маленький и не опасный. Но если вы будете его кормить, он будет расти.

Вот это “кормить” и есть скармливание себя.

Всю свою энергию, все свои ресурсы вы можете спустить на корм короне.

А корона стала больше и будет просить больше еды.

Когда вы перестаете большую корону кормить, она злится и пугает вас. И вы снова начинаете ее кормить.

Вот главный враг человека.

Корона – это жадность, завистливость и лень. Комок пороков, который есть у каждого человека, но если человек решает не держать этого врага в цепях, в подвале, а кормить, то есть культивировать иллюзию своей грандиозности, могущества, силы и славы, из этого комка вырастает демон и имя этому демону – легион.

Красивые примеры о кормлении короны приведете?

Только не из моих постов, пожалуйста. Если вы рассказываете человеку то, что он вам сам рассказал, вы очень скучный собеседник.

Есть у вас примеры из литературы, жизни, мемы, курьезы, новости, любой интересный материал?