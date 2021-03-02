Мнение: Срок

02.03.2021, 3:22, Разное

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Впервые во французской истории президент получил реальный срок. Саркози признан виновным по обвинению в коррупции и получил три года, два из которых условные, год – реальный. Правда, отбывать он его сможет дома, под наблюдением. Кроме того, у него есть срок на обжалование приговора.

В общем-то, банальная история для нормальной страны. Во всяких банановых диктатурах это, конечно, вызывает некоторое удивление. С другой стороны, в банановых диктатурах бывшие диктаторы обычно заканчивают куда как хуже и совсем не травоядным заключением. Иногда их ловят в сточных коллекторах и исполняют прямо на месте. Поэтому привычка цепляться за власть любой ценой – это в основном обычный инстинкт самосохранения и выживания. Будучи именно банановой диктатурой, Россия вряд ли дождется суда над бывшими президентами за все их преступления. Они или тихо помрут на посту, либо их распнут где-то в темном месте. Толпа их распнет или группа приближенных – это уже почти неинтересные подробности.

Ответственность высших должностных лиц перед законом – нормальный атрибут нормального общества. Нормальное – не значит идеальное, таких не бывает. Но в любом случае это пока всё равно не про нас.

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