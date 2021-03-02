Миронов заявил о необходимости реальных льгот для ветеранов Чечни и Афганистана

02.03.2021, 3:10, Новости дня

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Служившие в Афганистане и выполнявшие служебный долг в Чечне в 90-е годы должны получать реальные льготы, сообщил председатель партии «Справедливая РФ – за правду», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов в ходе видеоконференции с представителями общественных организаций по проблемам социальных прав ветеранов боевых действий и их семей.

Миронов напомнил, что в РФ около 1,4 млн человек имеют статус ветеранов боевых действий, из них около 1 млн – ветераны Афганистана и Чечни. От также отметил необходимость государственной социальной защиты семей, в которых есть погибшие воины.

«Наша фракция уже дважды вносила законопроект, чтобы те, кто служил в Афганистане, и те, кто выполнял служебный долг в Чечне в 90-е годы, получали реальные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорт и многое другое. К сожалению, пока фракция большинства не поддерживает нашу инициативу», – приводятся его слова на сайте партии.

«Знаю, что у вас есть предложение о том, чтобы появился День солдатской матери, полностью его поддерживаю», – отметил он, добавив, что у воевавших в Чечне и Афганистане есть свой памятный день – День ветеранов боевых действий, который неофициально уже давно отмечается 1 июля.Также он указал на необходимость государственной социальной защиты семей, в которых есть погибшие воины, защищавшие отечество.