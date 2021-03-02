Стоимость биткоина приблизилась к 50 тыс. долларов

02.03.2021, 3:10, Новости дня

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В ходе торгов цена биткоина почти вернулась к отметке в 50 тыс. долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткойн вырос на 9,80% – до 49662 долларов, при этом в ходе торговой сессии рост достигал 10,17% (49829 долларов), передает ТАСС.

Напомним, за последнее время биткоин продемонстрировал фантастический рост, в феврале его стоимость превысила 58 тыс. долларов, но потом обвалилась ниже 50 тыс. долларов.