 

Мнение: Удары иранских ракет по американской базе Айн-аль-Ассад

02.03.2021, 3:08, Разное
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Опубликованные на днях новые кадры иранского ракетного удара по американской военной базе Айн Ассад в 2020-м году в отместку за убийство Кассема Сулеймани. Это был первый открытый удар другой страны по американскому военному объекту за долгое время.
Иран по иракскому и катарскому дипломатическому каналу заранее уведомил США о том, что будет бомбить эту базу, дав США время, чтобы убрать персонал в бомбоубежища, а самолеты и вертолеты на другие базы.
По официальным заявлениям, общее число раненых и контуженных составило 115 человек, хотя и эти цифры подвергаются сомнению, так как Пентагон несколько раз поймали на том, что он занижает потери во время ударов по базе Айн-аль-Ассад.
Американцы отмечают высокую точность иранских ракет и тот факт, что если бы Иран ударил без предупреждения, то потери были бы огромны. В этом случае США пришлось бы отреагировать, а так они сделали вид, что "ничего страшного не произошло".

Вид с БПЛА.

Вид с земли.

Ниже, более полная версия сюжета на английском языке, где были представлены эти кадры с комментарием американского генерала.

Источник: Colonel Cassad



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