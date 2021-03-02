 

Аваков о Стерненко: В чем же его героизм?

02.03.2021, 3:06, Новости дня
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью “1+1”, обнародованном 1 марта, высказал мнение, что одесский активист Сергей Стерненко придумал для себя образ бунтаря.  

Так он прокомментировал тезис ведущей о том, что история Стерненко вдохновляет украинскую молодежь (в том числе студентов высших учебных заведений) и он для молодых украинцев – “такой себе [Эрнесто] Че Гевара”.

“Это печально, грустно. Это значит, что у нас подменено понятие настоящих героев и создаваемых. Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко – не хочу посвящать ему много времени, но несколько слов скажу – в чем же его героизм? Может, он на фронте был? Может, он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2013–2014 годах был? Нет. Он появился на самом финише Майдана, они об этом сами говорят. Он отличился в различных протестах под разными офисами с острой критикой. Или, может, у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам. Я хочу видеть конкретику”, – добавил он. 

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. 

27 февраля в Киеве снова состоялся митинг в поддержку активиста. Он прошел без нарушений. “Участники массовых мероприятий вели себя вежливо, человечно, неагрессивно”, – отметил замглавы МВД Антон Геращенко.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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