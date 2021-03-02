Природная красота vs Тюнинг неказистости – Личное мнение
02.03.2021, 2:52,
Разное
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Слева — актриса Натали Портман в молодости. Красивая от природы девушка с чистым лицом. Справа — Оксана Самойлова. Тоже в молодости. Лицо — простецкое, породы нет от слова «совсем», непропорциональный рот с неправильным прикусом зачем-то распахнут.
Фото: Соцсети
Зато посмотрите, какой у Оксанки начёс, сколько на ней цацок и подводки вокруг невыразительных глаз.
Ну, что ж: старалась девушка — наводила красоту, как умела.
Прошли годы.
Сравним, как выглядит естественная красавица Портман в свои 39 с тем, как выглядит Оксанка в свои 32?
Фото: Соцсети
Меня всегда удивляло, зачем невзрачные от природы девушки делают ставку на внешность? Какой смысл — клеить шильдик от «Роллс-Ройса» на «Ладу»?
При этом природные красавицы на внешности зачастую не зациклены. Натали Портман — отличный тому пример.
У неё — один из самых высоких IQ в Голливуде, она — известная защитница прав животных и активистка по правам женщин. К тому же, оскароносная актриса, сценарист, кинорежиссёр и просто красивая женщина, на своей внешности, повторю, не зацикленная.
Портман отучилась в Гарварде на факультете психологии.
Приведу цитату Портман об образовании:
«Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой».
Для сравнения приведу цитату Самойловой о силиконовых имплантантах:
Ну, потому что всё как бы ну типа карман есть, ткани не повреждаются особо и короче типа вообще фигня, типа сделал-встал-пошёл. Это очень хорошая новость.
Поржали? Я — тоже.
Такие, как Оксанка, наложив по 8 фильтров на перекроенное лицо, не могут день походить без пришитых ресниц.
Самойлова сняла ресницы и страшно комплексует по этому поводу:
https://t.me/lenamiro/8320
Смешно так: тётка за 30, 4 детей, а в голове — сделать грудь и пострадать по поводу отсутствия ресниц.
И ладно бы от природы красота была: такую, может, и страшно терять. А вот когда от природы — «ни рожи, ни кожи», а дуры в себя вбухивают деньги и пытаются из всех сил облагородить неказистую внешность, — лично у меня это вызывает недоумение.
Проще козла подоить.
Как считаете?
Стала ли Оксанка красивее с годами? Умнее-то — точно нет.
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Источник: Лена Миро
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