Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России

02.03.2021, 2:20, Новости дня

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Более трех четвертей американцев в данный момент негативно относятся к России, об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.

О негативном отношении сообщили 77% респондентов, из них относятся очень негативно – 36%, а в целом негативно – 41%. При этом очень благоприятное отношение к РФ испытывают 5% американцев, а 17% относятся в целом благоприятно. 1% опрошенных воздержался от ответа, информирует РИА «Новости».

С 1989 года, когда был проведен первый аналогичный опрос Gallup, эти показатели стали рекордными. Например, в прошлом году к РФ неблагоприятно относились 72% американцев, что на 5% меньше показателей этого года. Благоприятно к РФ в 2020 году относились 28%.

В число «лидеров» рейтинга стран среди жителей США вошли Канада (92% относятся положительно, 6% – отрицательно), а также Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев.

Хуже всего американцы относятся к КНДР, к ней положительно относятся всего 11% опрошенных. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану.

Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%.

Ранее стало известно, что более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году РФ станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США.