 

Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС

02.03.2021, 2:20, Новости дня
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Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщил сообщил премьер страны Игорь Матович.

По его словам, груз доставлен из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете минобороны Spartan.

«Мы начали закупать в РФ вакцины «Спутник V», не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан», – сказал премьер, добавив, что это позволит серьезно ускорить процесс вакцинации в стране, передает РИА «Новости».

В свою очередь Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V».

«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее», – приводятся на сайте фонда слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

По его словам, РФ получила множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении, а также сотрудничество с ЕМА в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата (rolling review), которая была инициирована нами в январе», – добавил он.

Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Напомним, Матович заявлял, что с коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами». Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории.



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