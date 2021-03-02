 

“Ну как так можно, госпожа Ольга?” Горковенко написал о нарушениях Нацсовета после интервью Герасимьюк с критикой канала “Прямий”

02.03.2021, 2:16, Новости дня
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Экс-руководитель главного департамента информполитики Администрации Президента, журналист Владимир Горковенко 1 марта в Facebook опубликовал пост, в котором процитировал релиз Счетной палаты, обнародованный в тот же день утром.

Он отметил, что согласно данным аудита Счетной палаты, Нацсовет в течение 2018-го, 2019-го и первых девяти месяцев 2020 года использовал более 284 млн грн. Из них 96,5 млн грн использовали непродуктивно, 78 тыс. грн – неэкономно, 1,45 млн грн – с нарушением требований законодательства, сказано в релизе.

“И это еще не все: с нарушением законодательства о публичных закупках осуществлены закупки на сумму 48,8 млн грн. Кроме того, из-за управленческих недостатков (госпожа [глава Нацсовета] Ольга [Герасимьюк], ну как так можно?) не использованы части открытых ассигнований в сумме почти 6,4 млн грн и недополучено в доход бюджета 4,4 тыс. грн”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3822083197829278&id=100000829056947

1 марта утром (до публикаций Горковенко и Счетной палаты) также вышло интервью Герасимьюк НВ, в котором она в том числе критиковала канал “Прямий” пятого президента Украины Петра Порошенко. Она говорила, что у канала “очень серьезные” проблемы с объективностью, и отметила, что у этого медиа есть общее с телеканалами, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Телеканал “Прямий” начал вещание в августе 2017 года. Его связывали с Порошенко, хотя официально канал принадлежал Владимиру Макеенко. В феврале 2021 года Порошенко официально купил “Прямий”.

Горковенко работал в Администрации Президента в 2014–2019 годах. В 2019-м несколько недель был членом Нацсовета (Порошенко назначил его 4 мая на эту должность, а президент Владимир Зеленский 24 мая отменил указ своего предшественника).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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