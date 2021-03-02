Наивысшая награда украинского МИД будет носить имя Зленко

02.03.2021, 2:16, Новости дня

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Самая высокая награда МИД Украины “За преданность дипломатической службе” будет носить имя первого министра иностранных дел независимой Украины Анатолия Зленко. Об этом 1 марта в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

“Решение я принял сегодня, в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь была предан нашей стране и ее дипломатии”, – отметил он.

По словам Кулебы, Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции после 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитал “звезд украинской дипломатии и остался для всех образцом дипломата”.

“Я никогда не работал с ним непосредственно и не имею права называться его учеником. Я пришел в МИД в 2003 году, когда он добывал последние дни на посту министра. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след. Тогда его только что изданная “Дипломатия и политика” стала первой книгой, которую я прочитал как профессиональный дипломат”, – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159020622293389

Зленко умер 1 марта на 83-м году жизни.

Зленко возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 1991–1994-м и 2000–2003 годах. С 1994-го по 1997 год возглавлял постоянное представительство Украины при ООН.

С сентября 2010 года Зленко занимал должность вице-президента Киевского славистического университета и являлся главой Института славистики и международных отношений.

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