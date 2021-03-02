Фильм “12 стульев”: почему Гомиашвили затаил обиду на прославившего его Гайдая

02.03.2021, 2:14, Разное

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Данелия, узнав о большом желании коллеги по цеху перенести

на экран историю Остапа Бендера, решился на благородный жест – он подарил

Гайдаю право на экранизацию. Георгий Николаевич признался тогда, что «перегорел»

к роману «12 стульев», а снимать без огонька нельзя.

Владлен Бахнов, Леонид Гайдай преобразовали оригинальный

текст книги в сценарий. Комитет кинематографии работу драматурга и режиссера

раскритиковал. Чиновникам не хватало юмора и острого социального посыла.

Пока высокое начальство обсуждало сценарную заявку, Леонид

Гайдай начал подбор актеров. На роль Остапа Бендера режиссер отобрал 200 претендентов,

из которых выделил два десятка самых талантливых. Кинематографист хотел

поместить в центр сюжета звезду – он смотрел Владимира Высоцкого, Евгения

Евстигнеева, Андрея Миронова, Никиту Михалкова, Валентина Гафта, Алексея

Баталова и даже певца Муслима Магомаева.

Съемки стартовали с Владимиром Высоцким, которого из-за

возникших проблем пришлось заменить Александром Белявским. Нового Остапа

Бендера забраковали высокие начальники, поэтому Леонид Гайдай вновь взялся за

поиски главного героя. В итоге режиссер остановился на никому не известном

актере Арчиле Гомиашвили, кандидатуру которого пришлось отстаивать в

художественном совете. «Папа у Остапа – турецкоподданный, почему же тогда маме

не быть грузинкой?» – отвечал на вопросы о национальности Гомиашвили Гайдай.

Отметим, что съемки в фильме «12 стульев» подарили Арчилу

Гомиашвили известность. Между тем актер долгие годы был обижен на режиссера.

После премьеры он обнаружил, что его переозвучили и очень расстроился. Остап Бендер

в фильме Леонида Гайдая говорит голосом Юрия Саранцева.

Роль Кисы Воробьянинова получил Сергей Филиппов. Незадолго

до начала работы у актера диагностировали рак мозга. Филиппов страдал дикими

головными болями. Леонид Гайдай,

опасаясь срыва съемок, решил передать роль Кисы Ростиславу Плятту. Последний,

узнав о большом желании Филиппова сыграть Ипполита Матвеевича, уступил

конкуренту.

Фильм «12 стульев» стал путевкой в большое кино для молодой

Натальи Крачковской. Однажды актриса пришла на площадку к мужу, звукорежиссеру

Владимиру Крачковскому. Увидев супругу коллеги, Гайдай воскликнул: «Так вот

она, мечта поэта!». Режиссер предложил студентке ВГИКа роль Мадам Грицацуевой. Прочитав

описание героини в романе Ильфа и Петрова Крачковская решительно отказалась. «Ты

себя в зеркале видела?» – ответил Леонид Иович на нежелание Натальи.

Михаил Пуговкин попал в фильм «12 стульев» без проб. Ему

досталась роль Отца Федора. Прежде чем приступить к работе Михаил Иванович получил

благословение у матери. Актер боялся, что, играя алчного священнослужителя, он

расстроит набожную родительницу.

Интересные факты о фильме «12 стульев»