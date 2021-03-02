Подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом оказался гражданином Узбекистана
02.03.2021, 1:30,
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Российские следователи направили консульству Узбекистана данные о гражданине республики, который подозревается в убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом, сообщили в посольстве.
«Генконсульство в Казани получило информацию от СК Нижегородской области», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь посольства Узбекистана Шахрух Ягдаров.
В посольстве уточнили, что, по их данным, задержанный направлен в УМВД РФ по Нижнему Новгороду.
Ранее в СК по региону сообщили, что убийство семьи из четырех человек вечером 28 февраля в Нижнем Новгороде было совершено из корыстных побуждений.
Напомним, 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.
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