Подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом оказался гражданином Узбекистана

02.03.2021, 1:30, Новости дня

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Российские следователи направили консульству Узбекистана данные о гражданине республики, который подозревается в убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом, сообщили в посольстве.

«Генконсульство в Казани получило информацию от СК Нижегородской области», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь посольства Узбекистана Шахрух Ягдаров.

В посольстве уточнили, что, по их данным, задержанный направлен в УМВД РФ по Нижнему Новгороду.

Ранее в СК по региону сообщили, что убийство семьи из четырех человек вечером 28 февраля в Нижнем Новгороде было совершено из корыстных побуждений.

Напомним, 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.