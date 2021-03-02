Арестованы подозреваемые в нападении на трубача группы «Машина времени»

02.03.2021, 1:30, Новости дня

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По подозрению в нападении на трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского арестованы три человека, следует из сообщения официального представителя МВД Ирины Волк.

Она сообщила, что арестованы трое «молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу», передает ТАСС.

Напомним, на Дитковского напали на прошлой неделе. Сообщалось, что нападение произошло после того, как он ответил отказом на просьбу дать денег. Музыкант попал в больницу со сломанной лицевая костью. Напавших на него задержали. Они заявили, что хотели «проучить» трубача «за грубость».