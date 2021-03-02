“Если страны полагаются только на вакцины, они ошибаются”. Впервые за семь недель ВОЗ наблюдает увеличение числа случаев COVID-19

02.03.2021, 1:26, Новости дня

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Всемирная организация здравоохранения на этой неделе впервые за семь недель начала фиксировать рост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге 1 марта, расшифровку приводит сайт ВОЗ.

“Вы помните, что я сообщал о снижении вируса в течение шести недель подряд, но впервые за семь недель мы наблюдаем увеличение”, – сказал он. В частности, 26 февраля ВОЗ зафиксировала самый высокий за последние две недели суточный прирост новых случаев COVID-19.

Гебрейесус отметил, что ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

“Это разочаровывает, но не удивляет. Мы работаем над тем, чтобы лучше понять рост уровня распространения. Отчасти это связано с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжением циркуляции разновидностей, а также с тем, что люди теряют бдительность. Вакцины помогут спасти жизни, но если страны полагаются только на вакцины, они ошибаются”, – сказал гендиректор ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинацию от коронавируса первой в мире – 8 декабря 2020 года – начала Великобритания. К 1 марта, по данным агентства Bloomberg, кампании по иммунизации стартовали в 107 странах. В Украине прививки делают с 24 февраля. Инъекции получили более 3 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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