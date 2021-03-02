Volkswagen планирует выпустить электрический кабриолет на базе ID.3

02.03.2021, 0:42, Новости дня

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Известная немецкая компания Volkswagen сообщила о скором выходе нового электрического кабриолета, который построен на основе модели ID.3.

В свою очередь, данный экземпляр получит модернизированный кузов со складывающейся крышей. Электрическое исполнение окажется более привлекательным, чем текущее поколение хетчбэка. Вместе с тем автомобиль существенно превосходит актуальные модификации. Группа дизайнеров намерена выполнить электрокар в более уникальном исполнении.

Предполагается, что новинка лишится задних дверей, что отразится на жесткости кузова. Кроме того, отличить новый электрокар на базе ID.3 не составит труда по переработанной внешности, отличающейся от всех ранее выпущенных транспортных средств.