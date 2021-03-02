Сенатор США призвала разведку озвучить мнение о «сговоре» РФ с талибами

02.03.2021, 0:40, Новости дня

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Администрация США должна обнародовать выводы разведки о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), сообщила американский сенатор Тэмми Дакуорт.

Дакуорт направила письмо директору Национальной разведки США Эврил Хейнс. Как сообщила сенатор, «хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

«Считаю, что такие данные могут быть предоставлены и при защите засекреченной информации», – приводит РИА «Новости» текст письма.

Сенатор подвергла критике администрацию Дональда Трампа за то, что та не предоставила официальную информацию по данному вопросу. Дакуорт поддержала действия нынешнего президента США Джо Байдена, который поручил Хейнс провести расследование.

Дакуорт предположила, что якобы обещанные вознаграждения со стороны российского ГРУ могли «воодушевить» совершать атаки против американских военных в Афганистане.

Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.