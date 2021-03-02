США обещали не игнорировать нарушения прав человека в Саудовской Аравии

02.03.2021, 0:40, Новости дня

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Саудовская Аравия должна прекратить гонения на диссидентов, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

США призвали Саудовскую Аравию «предпринять дополнительные шаги к тому, чтобы отменить запрет на перемещения освобожденных (диссидентов), отменить приговоры и разобраться с делами в отношении защитников прав женщин и других активистов». Госдеп заявил, что не намерен «игнорировать или снижать значение нарушений» прав человека. Вашингтон ценит отношения с Эр-Риядом, но их развитие зависит от действий Саудовской Аравии.

Комментируя вопрос продажи оружия Саудовской Аравии, Прайс сказал, что в США «для любой продажи или передачи вооружений теперь установлена процедура». «В ходе которой в каждом конкретном случае будет производиться оценка предложенной продажи и передачи оружия на основе двух критериев: наши интересы и наши ценности», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что у двух стран «прочные отношения между вооруженными силами». Он ожидает, что «эти отношения будут сохраняться в силу правильных причин». Кирби «не известно об изменениях в отношениях между вооруженными силами». «Говоря военным языком, у нас есть там, в Саудовской Аравии, обязательства. И мы продолжим их выполнять», – приводит слова Кирби ТАСС.

В свою очередь, постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими заявил, что выпущенный на прошлой неделе доклад американской разведки по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогджи не содержит никаких доказательств причастности наследного принца Мухаммеда бен Салмана к этому преступлению. Как сообщил постпред, «в основе доклада лишь то, что могло быть, должно было быть или, возможно, произошло», доклад «не доказывает ничего, кроме наличия сомнения».

Аль-Муаллими отметил, что «кронцпринц взял на себя смелость по принятию моральной ответственности, передал обвиняемых правосудию и сделал шаги по реформированию системы безопасности и разведки». Эр-Рияд предложил двигаться вперед и заниматься серьезным глобальными вопросами вместо возвращения к убийству трехлетней давности.

В минувшую пятницу Национальная разведка США обнародовала доклад, в котором утверждалось: принц лично одобрил казнь обозревателя The Washington Post, подданного Аравии Хашогджи, так как считал журналиста угрозой для безопасности королевства. Президент США Джо Байден анонсировал санкции против 76 подданных Аравии, виновных, по его мнению, не только в убийстве Хашогджи, но и в репрессиях против диссидентов.