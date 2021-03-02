 

Климкин: Путин в 2014 году разрушил послевоенный мир как таковой

02.03.2021, 0:36, Новости дня
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У разведки западных стран была информация о намерениях России аннексировать Крым. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью “Европейской правде”, опубликованном 1 марта.

“На Западе очень многие не верили, что [президент России Владимир] Путин на это пойдет. Это разрушало все правила тогдашнего мира, и написанные на бумаге, и “понятийные”. Фактически Путин в 2014 году разрушил послевоенный мир как таковой”, – считает Климкин.

По его словам, в Германии политики старшего поколения до сих пор пытаются “строить мостики” с Россией.

“Это какое-то патологическое доверие – до сих пор в Германии предлагают “перебросить мостики доверия”. Мой ответ: “Мостики с Россией? Все, до свидания!” – сказал экс-министр.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Ранее, 23–24 февраля, под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 11 марта Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом была принята “декларация о независимости”.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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