 

“Оденься, бл…дь! Кто тебя, п…дораса, будет первым трогать?!” В Житомирской области во время ссоры следователь ударил полицейскую

02.03.2021, 0:36, Новости дня
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В городе Бердичев Житомирской области ночью 1 марта между двумя сотрудниками правоохранительных органов произошла ссора, которая переросла в драку. Об этом пишет местное издание Zhitomir.info.

По информации издания, конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции. Конфликт завязался, когда полицейские отдыхали в кафе “Чара”. Выяснение отношений продолжили на улице: полицейский ударил коллегу по лицу.

На опубликованном изданием видео видно, как явно нетрезвый мужчина раздевается посреди улицы, а две женщины ругают его за это и говорят, что он позорит полицию. Обе стороны конфликта постоянно употребляют нецензурную лексику. “Оденься, бл…дь! Кто тебя, п…дораса, будет первым трогать?!” – кричат женщины, а собеседник посылает их “нах…й” и наконец бьет одну из них.

ВИДЕОВидео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube

Пресс-секретарь управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко подтвердила изданию, что в инциденте участвовали сотрудники полиции. По ее словам, начальник управления назначил служебную проверку. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Бердичевский отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Материалы направили в Государственное бюро расследований, поскольку инцидент связан с полицейскими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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