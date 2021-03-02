Саркози, скорее всего, избежит тюрьмы

02.03.2021, 0:36, Новости дня

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Приговоренный к трем годам лишения свободы, два из которых – условно, бывший президент Франции Николя Саркози может избежать тюремного заключения. Об этом пишет Reuters.

Председательствующий судья Парижского суда Кристин Ми заявила, что она не против того, чтобы Саркози провел год с электронным браслетом. Однако это решение вынесет другой судья.

Саркози имеет право потребовать заменить тюремное заключение на домашний арест с ношением электронного браслета. Это позволяет французское законодательство в случаях, когда срок приговора составляет два или менее года, сообщает Yahoo News.

Защита Саркози намерена подать апелляцию, пока она готовится, политик остается на свободе. Журналисты отметили, что в марте Саркози предстоит еще один судебный процесс.

Le Monde отмечает, что Саркози фигурирует еще в 11 делах, четыре из которых находятся в судах.

Суд в Париже 1 марта вынес обвинительный приговор в отношении Саркози. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Саркози не признал вину.

Это не единственное расследование против него во Франции. 20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год.

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