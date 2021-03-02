 

Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда

02.03.2021, 0:36, Новости дня
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Журналист и телеведущий Савик Шустер 27 февраля рассказал, что подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Киева Анзора Саадулаева. 

“Мне пришлось подать апелляцию на этого судью в ВСП”, – сказал телеведущий в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая выходит на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online. 

В пресс-службе студии изданию “ГОРДОН” сообщили, что Шустер подал жалобу относительно вероятного дисциплинарного проступка судьи. 

Телеведущий считает, что судья, принимая решение по его иску к бизнесмену Игорю Коломойскому, действовал неправомерно и предвзято. 

В сентябре 2019 года Шустер объявил, что подает против Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за его заявлений о том, что журналист якобы брал деньги с бывшего мэра Чернигова Александра Соколова и мэра Тернополя Сергея Надала за их участие в эфире программы “Шустер LIVE”. Коломойский утверждал, что из-за этого Шустер ушел с канала “1+1”. 

Шустер рассказывал, что 18 сентября 2015 года телеканал “1+1” снял его программу “буквально за две минуты до начала прямого эфира”. “Договор с телеканалом мы подписали 3 сентября 2015 года, и он действовал до 31 августа 2018 года. Так просто сняли с эфира. Мы все равно по контракту отдавали сигнал каналу “1+1″, но они нас не выпускали в эфир”, – добавил он.

Соколов и Надал опровергли слова Коломойского – в сентябре 2019 года они оба заявили, что никогда не платили за участие в программе “Шустер LIVE”. 

В декабре 2020-го Шустер сообщил, что Саадулаев отказал ему в иске против Коломойского, так как решил, что “нет состава преступления”. 

В пресс-службе программы рассказали, что перед вынесением решения по иску судья “повторно истребовал дополнительные документы для выяснения определенных обстоятельств, а впоследствии отказался присоединять их к материалам дела”. Эти действия в студии считают грубым нарушением процессуального права. 

“По данным нашей социологической компании Liberty Report, у 61% украинцев доверие к суду уменьшилось в течение последних двух лет. У меня так же, как и у большинства, нет доверия к украинскому суду. Потому что Игорь Коломойский откровенно публично лжет, мы подаем иск, проводим лингвистическую экспертизу по требованию судьи, а этот судья не видит в публичной лжи состава преступления. Судья действует не как независимый арбитр, а как защитник Игоря Коломойского. И как тут искать справедливость?” – возмутился Шустер. 

Адвокат Ярослав Романчук говорит, что в этом конкретном случае утверждение фактов было очевидным. 

“И попытка на черное сказать “белое” выглядит как минимум странно. Надеемся, что коллегия судей апелляционной инстанции даст надлежащую оценку этому решению суда”, – добавил он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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