В США тестируют новый легкий армейский внедорожник для пехоты

01.03.2021, 23:52, Новости дня

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В пехоте армии США в скором времени поступит новый уникальный автомобиль Infantry Squad Vehicles, отличающийся повышенной проходимостью.

В частности, модель уже прошла ряд обязательных испытаний, которые подтвердили полезность для привлечения для ответственной работы. В частности, руководство Пентагона уже подписало соглашение, которое предполагает дальнейшую поставку свыше 600 экземпляров внедорожной модели. Общая сумма по договору составляет около 214 миллионов долларов.

В течение ближайших 8 лет планируется выпустить на рынок около 2 тысяч машин. Известно, что новинка Infantry Squad Vehicles получила 2,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 186 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается шестиступенчатой автоматической трансмиссией и дополнительной защитной поддона.