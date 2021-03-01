 

В США тестируют новый легкий армейский внедорожник для пехоты

01.03.2021, 23:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В пехоте армии США в скором времени поступит новый уникальный автомобиль Infantry Squad Vehicles, отличающийся повышенной проходимостью.

В частности, модель уже прошла ряд обязательных испытаний, которые подтвердили полезность для привлечения для ответственной работы. В частности, руководство Пентагона уже подписало соглашение, которое предполагает дальнейшую поставку свыше 600 экземпляров внедорожной модели. Общая сумма по договору составляет около 214 миллионов долларов.

В течение ближайших 8 лет планируется выпустить на рынок около 2 тысяч машин. Известно, что новинка Infantry Squad Vehicles получила 2,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 186 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается шестиступенчатой автоматической трансмиссией и дополнительной защитной поддона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Китай успешно запустил в космос спутник Gaofen-13

23.02 / Рада поддержала предложения Зеленского и восстановила полномочия и.о. министров

05.08 / Шушкевич: Обращение Цепкало к Путину – рекламный шаг. Он отлично знает, что президенту РФ нравится Лукашенко

31.01 / Команду Трампа по делу об импичменте покинули пять адвокатов

09.11 / Экс-глава штаба обвинила Навального в игнорировании фальсификаций на выборах в США

29.01 / Стоимость компании SpaceX может достичь 60 млрд долларов

22.11 / Макрон обвинил Россию и Турцию в желании настроить Африку против Франции

03.07 / У трех футболистов “Оренбурга” выявлено воспаление легких

12.09 / “Процесс движется, саммит состоится”. Ермак прокомментировал переговоры в нормандском формате

25.07 / Правительство выделило деньги для выплат безработным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска