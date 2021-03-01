Рассекречены рендеры модели Ford Maverick

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01.03.2021, 23:52, Новости дня
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В Сети опубликовали рендерные изображения нового небольшого пикапа под названием Ford Maverick.

Пока производитель не раскрывает подробностей о модели, однако по рендерам можно отличить новую решетку радиатора и модернизированную головную оптику. Вместе с тем автомобиль имеет привлекательные бамперы, а также новые оттенки кузова. Предполагается, что новый пикап Ford Maverick имеет некоторые внешние сходства с Ford F-150, которая отличается от остальных моделей.

Вместе с тем линейка моторов повторяет те же агрегаты, что и во внедорожниках Escape и Bronco Sport. Инсайдеры прогнозируют, что официальная презентация может состояться в первой половине 2021 года, когда и будут озвучены цены на новый пикап.



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