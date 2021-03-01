 

Роскомнадзор собрался передать в суд протоколы о нарушениях Twitter

01.03.2021, 23:50, Новости дня
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В отношении Twitter составят протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации, сообщил Роскомнадзор.

Протоколы передадут в суд, «который определит сумму штрафов». Twitter Inc. проинформирована о планах ведомства. Если после уведомления Twitter так и не удалит информацию, ей грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, а в случае повторного нарушения – штраф «до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании». Роскомнадзор также указал, что «за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков» штраф может составить до 8 млн рублей, за повторный отказ – «от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки», передает ТАСС.

Напомним, Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российских законов – соцсеть  с 2017 года не удалила почти 3 тыс. материалов «про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства; с порнографическими изображениями несовершеннолетних; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств».



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