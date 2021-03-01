Генштаб Армении потребовал прекратить обвинения в адрес вооруженных сил
01.03.2021, 23:50,
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Генштаб вооруженных сил Армении заявил, что его оценка ситуации в стране не изменилась.
В сообщении генштаба говорится, что военное командование «подтверждает свои оценки». Указывается, что военных пытаются «вовлечь в политические процессы», но вооруженные силы страны «считают недопустимыми и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения», включая обвинения «в адрес отдельных должностных лиц». Генштаб подчеркнул, что вооруженные силы руководствуются только государственными интересами, интересами народа и конституцией, передает ТАСС.
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