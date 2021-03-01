 

Россия блокирует конвои международных организаций на Донбасс – Госпогранслужба

01.03.2021, 23:46, Новости дня
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Оккупанты 26 февраля не пропустили на территорию временно оккупированного Донбасса 11 транспортных средств с гуманитарной помощью от ООН. Об этом сообщают в Госпогранслужбе. 

Машины направлялись дорожным коридором через контрольный пункт “Счастье”. Основу груза составляли гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения. Его сопровождали представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

“Однако российско-оккупационные войска предоставили информацию, согласно которой они отказывают в получении гуманитарного груза”, – говорится в сообщении.

1 марта груз все же попал на территорию оккупированного Донбасса. В ГПСУ это назвали результатом работы украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий. 

В 2020 году украинские пограничники оформили в КПВВ 76 автоколонн с гуманитарными грузами от Красного Креста, УВКБ ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН “ЮНИСЕФ” и других организаций. Почти 300 грузовиков доставили на временно оккупированную часть украинского Донбасса более 4,6 тыс. тонн помощи.

Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в 2020 году Евросоюз стал крупнейшим гуманитарным донором Донбасса, предоставив €23 млн гуманитарной помощи.

В феврале 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отправлять на Донбасс свои “гуманитарные конвои”, “потому что если не Россия, то больше некому это будет делать”.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские “гуманитарные конвои” попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом “гумконвоя” Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

МИД Украины регулярно выражает протест Российской Федерации из-за отправки очередного так называемого гуманитарного конвоя на оккупированный Донбасс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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