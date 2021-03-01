Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции

01.03.2021, 23:46, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции. Как сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, закон 1 марта вернули с подписью от президента.

29 января 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4090, согласно которому налоговая милиция должна быть ликвидирована в срок, не превышающий шесть месяцев со дня вступления в силу закона о создании Бюро экономической безопасности.

Как отметила председатель подкомитета комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, законопроект необходим, чтобы дать переходный период для ликвидации налоговой милиции.

Закон о создании Бюро экономической безопасности Рада приняла 28 января. Новое бюро должно объединить полномочия по расследованию экономических преступлений, которые раньше были у других правоохранительных органов.

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