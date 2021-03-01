“Своим ходом добирается в Киев”. Арахамия подтвердил, что Дубинский попал в ДТП

01.03.2021, 23:46, Новости дня

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Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия на брифинге рассказал о ДТП, в которое сегодня утром попал внефракционный нардеп Александр Дубинский. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.

“Я сегодня ему звонил, спрашивал, нужна ли ему какая-то помощь, он сказал, что все нормально, чувствует себя хорошо, пострадавших нет. Машина немного побита, своим ходом добирается в Киев”, – сказал он.

Фотографии с места аварии опубликовал проект Bihus.info в Facebook. На них видно, что Toyota получила вмятины в районе фары, у второго автомобиля, Jeep, сильно смяты двери.

https://www.facebook.com/bihus.info/posts/3866381403414534

Дубинский, находясь за рулем автомобиля Toyota, сегодня утром попал в ДТП возле Стрыя Львовской области. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило “Слово і діло”. Сообщалось, что нардеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Jeep, его водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Информацию о ДТП позднее подтвердили в полиции.

Согласно декларации Дубинского за 2020 год, в числе прочих автомобилей он владеет внедорожником Toyota Land Cruiser 200.

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