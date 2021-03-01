Нацбанк Украины обновил список системно важных банков
01.03.2021, 22:58,
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В Нацбанке Украины пересмотрели список важных банков, их количество уменьшилось на одно финучреждение. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба регулятора.
Из перечня исключили “Кредобанк”.
В обновленном списке системно важных учреждений 13 банков: “А-Банк”, “Альфа-Банк”, “ОТП Банк”, “Ощадбанк”, “Южный”, “ПриватБанк”, ПУМБ, “Райффайзен Банк Аваль”, “ТАСкомбанк”, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, “Укрсиббанк”, Universal Bank.
“Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость. Дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков”, – отметили в НБУ.
Буфер системной важности составит:
1% – для “А-Банка”, “Альфа-Банка”, “ОТП Банка”, банка “Южный”, ПУМБ, “Райффайзен Банка Аваль”, “ТАС Банка”, “Укрсиббанка” и Universal Bank;
1,5% – для “Ощадбанка”, “Укргазбанка”, “Укрэксимбанка”;
2% – для “ПриватБанка”.
Регулятор отметил, что внедрение буфера системной важности приостановлено из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Сроки активации буфера будут определены во второй половине 2021 года.
“Системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%). После потери статуса системной важности банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев”, – уточнили в НБУ.
В июле 2020 года Нацбанк назвал системно важными 14 банков Украины.
Государственные “ПриватБанк”, “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк” были определены системно важными банками на 2018 год.
В 2015 году НБУ называл системно важными восемь банков: “ПриватБанк”, “Ощадбанк”, “Укрэксимбанк”, “Дельта Банк”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Укрсоцбанк”, “Проминвестбанк” и “Сбербанк”.
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