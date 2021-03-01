Средняя зарплата украинцев в январе снизилась на 13% – Госстат

01.03.2021, 22:58, Новости дня

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В январе 2021 года средняя зарплата украинцев упала по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом 1 марта проинформировала Государственная служба статистики Украины.

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2021 года составила 12 337 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн). По сравнению с декабрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы составлял 87%”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено начислениями в декабре единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, а также компенсационных выплат за неиспользованный отпуск.

В декабре 2020 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 14 179 грн. Таким образом, месячная средняя зарплата в январе снизилась на 1842 грн.

В то же время темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с январем 2020 года составил 115%.

В январе самая низкая официальная зарплата была зафиксирована в сфере временного размещения и организации питания – 6647 грн. Самая высокая – 24 095 грн – в сфере финансовой и страховой деятельности.

Больше всех в Украине зарабатывают в Киеве – средняя месячная зарплата составляет 17 533 грн. Наименьшая средняя зарплата в январе – в Черновицкой области (9696 грн в месяц).

Инфографика: ukrstat.gov.ua

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. С 1 сентября она составляла 5 тыс. грн и повысилась до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года.

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