США выделят Украине $125 млн военной помощи

01.03.2021, 22:58, Новости дня

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Соединенные Штаты выделят Украине $125 млн военной помощи. Об этом 1 марта на брифинге, который транслировался на сайте министерства обороны США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пакет включает обучение, а также предоставление украинским военным оборудования и консультативных услуг, уточнили в релизе на сайте минобороны.

В частности Украина получит два военных патрульных катера Mark VI. По информации Пентагона, США уже передали Украине восемь катеров.

“Пакет также включает возможности для повышения летальности, управления и контроля и ситуационной осведомленности украинских сил за счет предоставления дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования; постоянная поддержка спутниковых снимков и возможностей анализа; и оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации”, – отметили в Пентагоне.

В США подтвердили намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие для эффективной защиты от российской агрессии.

“С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $2 млрд и по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в проведении реформ для продвижения ее евроатлантических устремлений в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины”, – подчеркнули в минобороны США.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

6 марта 2020 года сообщалось, что члены Конгресса США были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи. Он включает, в частности, противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI на общую сумму $125. Такие катера важны для Украины в свете конфликта с РФ.

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