 

Самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного кота

01.03.2021, 22:56, Разное
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Пассажирский лайнер, вылетевший из столицы Хартума в Доху был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить вынужденную посадку. Известна причина инцидента. Выяснилось, что спустя какое-то время после набора высоты в кабине пилотов объявился кот, который стал нападать на членов экипажа, передает “Царьград”. Чтобы не рисковать жизнями из-за хвостатого хулигана, капитан принял решение о возвращении в столицу Судна. В воздушное судно агрессивный кот пробрался еще ночью.



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