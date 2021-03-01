Министерство обороны РФ утвердило новые флаг и эмблему морской пехоты

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01.03.2021, 22:54, Разное
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У российской морской пехоты изменились флаг и эмблема. Министерство обороны РФ утвердило новое изображение, теперь символика выполнена в том же ключе, что и флаги других родов войск, кроме того, она раскрывает, какие цели перед собой ставят морские пехотинцы.
В Минобороны сообщили, что соединения морской пехоты уже должны были получить образцы нового флага. Если раньше символом пехотинцев был Андреевский флаг с изображением якоря в черном кругу, который обрамлен красной каймой. То теперь он похож на Георгиевский крест с расширяющимися концами. Также углы креста имеют новые оттенки: красный и черный, а на фоне якоря появилась гренада (граната), которую производили в XVIII веке.

Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что Министерство обороны после своеобразной реформы привело к единому стандарту все флаги родов войск и специальных служб. Стоит напомнить, что в прошлом году морская пехота отпраздновала 315-ю годовщину. Ее создателем является Петр I, в 1705 году он отдал приказ сформировать «полк морских солдат» в Российской Империи.

Источник: iz.ru



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