 

Мнение: Южнокорейский истребитель 5-го поколения KFX

01.03.2021, 22:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прототип перспективного южно-корейского истребителя 5-го поколения KFX. Проект совместный – Южная Корея + Индонезия. Часть технологий закуплена у "Локхид-Мартин". Более половины авионики – южнокорейская.
Сейчас собирают первые 4 прототипа. Первый полет намечен на 2022-й год.
Постановка на вооружение намечена на 2028-й год. К 2032-му году в рамках текущих хотелок планируется иметь 120 машин этого типа на вооружении.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Скандалы: Сергей Семенович хочет все знать

04.07 / Мнение: О параде новых обнулений

29.01 / Сегодня 29 января – день рождения Антона Павловича Чехова

08.12 / Мнение: Что хотел сказать художник? Проверь, разбираешься ли ты в современном искусстве

29.10 / Мнение: Военный бизнес в Турции и АРЕ. Часть III. АРЕ

25.01 / Правительство одобрило инициативу “ЕР” о защите минимального дохода

28.12 / «Верю в мистику»: Агата Муцениеце общается с духами отца и деда

01.09 / Первый полет на орбиту корабль Илона Маска Starship может совершить в 2021 году

20.07 / «После приговора возмущаться будет поздно»

08.12 / Залоговый фундамент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска