 

Словакия закупила 2 млн доз российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

01.03.2021, 22:10, Новости дня
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Словакия получила первую партию вакцины от COVID-19 российского производства “Спутник V”. 1 марта из Москвы в Кошице 200 тыс. доз препарата против коронавируса доставил словацкий военный самолет. Об этом пишет “Радио Свобода”.

Самолет в аэропорту Кошице встречал премьер-министр Словакии Игор Матович. По его словам, договор на поставку 2 млн доз вакцины был подписан 27 февраля.

“Хотя нам не верили, мы получили 2 млн вакцин “Спутник V” для Словакии, которые спасут тысячи жизней”, – написал Матович в Facebook. Половина партии должна поступить в марте – апреле.

https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10221566312759637

Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V”. Хотя препарат не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в ЕС, его зарегистрировало Нацагентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов.

Как пишет “Радио Свобода”, ряд политических сил в Словакии, включая президента Зузану Чапутову, призывали не закупать у России вакцину, не одобренную ЕС. По словам Матовича, если бы в стране было достаточное количество одобренных ЕС вакцин от COVID-19, то Словакия не обращалась бы к РФ.

Вакцинация в Словакии может начаться через две недели.

Ранее, 11 февраля, вакцинация против коронавируса препаратом “Спутник V” началась в четырех медицинских учреждениях Будапешта в Венгрии.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в 39 странах мира.

Согласно результатам опроса “Левада-центра”, проведенного в феврале 2021 года, препаратом от COVID-19 “Спутник V” готовы вакцинироваться менее трети россиян, 37% россиян побаиваются побочных эффектов после иммунизации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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