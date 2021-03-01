СБУ предотвратила контрабанду старинного оружия и монет времен Киевской Руси стоимостью $1 млн

01.03.2021, 22:10, Новости дня

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Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов, которые отправляли культурные ценности в страны Европейского союза. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли подготовленную к отправке коллекцию предметов старины на сумму почти $1 млн. В нее вошло: 21 единица холодного оружия разных периодов, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900 годов, старинные предметы быта.

“Участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке”, – отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Изъятые предметы направили на экспертизу. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

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