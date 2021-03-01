Аваков анонсировал появление новых “пленок Медведчука – Суркова”

01.03.2021, 22:10, Новости дня

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вскоре будут обнародованы еще несколько записей разговоров главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом он рассказал на канале ТСН.

“Какие-то хорошие люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным”, – сказал Аваков.

Он напомнил, что разговор происходил в декабре 2014 года – между боями за Иловайск и за Дебальцево. По мнению Авакова, Медведчук хотел на фоне ситуации на Донбассе вернуться к власти.

Также министр заявил, что Медведчуку помог вернуть политическое влияние пятый президент Украины Петр Порошенко.

“Петр Алексеевич тогда сделал такой выбор: он попытался обуздать этот механизм. Решил, что на этом его эгоизме он решит какие-то свои проблемы. И дал Медведчуку силу, которой тот не имел. Кем Медведчук был после революции? Где? Нигде”, – считает глава МВД.

Аваков отметил, что когда вопрос о санкциях против Медведчука был поднят на Совете национальной безопасности и обороны, “он опасался до последнего момента, что это сорвётся”.

25 февраля “Цензор.НЕТ” опубликовал аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил Порошенко.

В СБУ заявили, что изучают эти записи.

Сам Медведчук подтвердил, что в 2014 году обсуждал эти темы с российскими властями, и отметил, что голос человека на записи похож на его голос, но заявил, что был ли этот конкретный разговор – “не помнит и утверждать не может”.

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