 

В “Евросолидарности” объяснили, почему Порошенко не декларировал покупку “Прямого”

01.03.2021, 22:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пятый президент Украины Петр Порошенко не должен отражать покупку телеканала “Прямий” в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое он подает в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом пресс-служба “Европейской солидарности” проинформировала “Украинскую правду” 1 марта. 

28 февраля Порошенко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, указав, что в день приобретения канала провел две оплаты на общую сумму 509 тыс. грн. Деньги потрачены на получение образования в Украине. Покупку канала он не декларировал. 

“В соответствии с законом Украины “О предотвращении коррупции” сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществления расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами. При этом, как было сообщено, покупателем по договору о приобретении телеканала “Прямий” выступил украинский инвестиционный фонд Prime Assets Capital, конечным бенефициарным владельцем которого является Петр Порошенко. Поэтому Петр Порошенко не должен подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно операций, осуществленных Prime Assets Capital, в том числе о приобретении телеканала”, – объяснили в партии. 

Там пообещали, что информация о получении Порошенко статуса конечного бенефициарного владельца “Прямого” будет отражена в годовой электронной декларации за 2021 год. Их нужно подать до 1 апреля, отмечали в НАПК. 

Порошенко говорил, что купил у экс-нардепа Владимира Макеенко “Прямий” “за большие деньги”. 

“Два часа назад в государственном реестре конечным бенефициаром телеканала “Прямий” стала Prime Assets Capital – структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу”, – рассказывал он. Экс-президент мотивировал решение о покупке тем, что получил “18 сообщений” о вероятном введении санкций против Макеенко и канала. Ограничения не ввели. 

В Офисе президента и Совете национальной безопасности отрицали, что такие намерения были. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Здание Капитолия объявлено безопасным

25.09 / США ввели санкции против иранских судей из-зa казни борца Навида Афкари

01.12 / Саудовская Аравия задумалась об отказе от сопредседательства в комитете ОПЕК+

05.01 / В США предлагают попросить помощи у ИИ для управления ядерными реакторами

01.08 / Россия решила возобновить авиасообщение со Швейцарией

01.08 / Полтавский угонщик Скрипник убит снайпером

29.08 / Илон Маск показал свинью, в мозг которой имплантировали микрочип

11.08 / “Установка на жесткое подавление”: В Беларуси силовики начали задерживать демонстрантов

21.08 / Политолог указал на связь между мошенничеством депутата МГД и Навальным

11.02 / Житель Гватемалы медитировал на горе, когда за его спиной началось извержение вулкана. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска