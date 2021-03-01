В “Евросолидарности” объяснили, почему Порошенко не декларировал покупку “Прямого”

01.03.2021, 22:10, Новости дня

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Пятый президент Украины Петр Порошенко не должен отражать покупку телеканала “Прямий” в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое он подает в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом пресс-служба “Европейской солидарности” проинформировала “Украинскую правду” 1 марта.

28 февраля Порошенко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, указав, что в день приобретения канала провел две оплаты на общую сумму 509 тыс. грн. Деньги потрачены на получение образования в Украине. Покупку канала он не декларировал.

“В соответствии с законом Украины “О предотвращении коррупции” сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществления расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами. При этом, как было сообщено, покупателем по договору о приобретении телеканала “Прямий” выступил украинский инвестиционный фонд Prime Assets Capital, конечным бенефициарным владельцем которого является Петр Порошенко. Поэтому Петр Порошенко не должен подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно операций, осуществленных Prime Assets Capital, в том числе о приобретении телеканала”, – объяснили в партии.

Там пообещали, что информация о получении Порошенко статуса конечного бенефициарного владельца “Прямого” будет отражена в годовой электронной декларации за 2021 год. Их нужно подать до 1 апреля, отмечали в НАПК.

Порошенко говорил, что купил у экс-нардепа Владимира Макеенко “Прямий” “за большие деньги”.

“Два часа назад в государственном реестре конечным бенефициаром телеканала “Прямий” стала Prime Assets Capital – структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу”, – рассказывал он. Экс-президент мотивировал решение о покупке тем, что получил “18 сообщений” о вероятном введении санкций против Макеенко и канала. Ограничения не ввели.

В Офисе президента и Совете национальной безопасности отрицали, что такие намерения были.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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