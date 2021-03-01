Савичева призналась, почему она отказывается от фотосессий для мужских журналов

01.03.2021, 22:06, Разное

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Юлия Савичева в своем микроблоге Instagram призналась, почему она всегда отказывается от предложений сняться для мужского журнала. По словам певицы, для нее на первом месте стоит внутренняя красота.

У артистки поинтересовались, почему в ее социальных сетях нет снимков в купальнике. Юлия Савичева считает, что обратить на себя внимание, раздевшись, очень просто. По ее мнению, женщины в современном мире с обилием соцсетей «сошли с ума», так как готовы «показать прелести всему миру». Она призвала прекрасную половину человечества сделать тоже самое, но надев платье.

Артистка убеждена, что жительница может похвастаться своей прекрасной физической формой, когда ей за 50 лет и она родила нескольких детей. Это будет отличной мотивацией не только для нее самой, но и для поклонниц. Когда девушка молода и демонстрирует свое тело, это просто «хайп, который отлично продается».

Юлия Савичева рассказала, что ей неоднократно предлагали съемки для мужских журналов, а также представить в клипе в купальнике. Но для нее важно, чтобы подписчики не обсуждали ее тело, а ценили ее за смысл, эмоции и внутреннюю красоту, которые она пытается нести в своем творчестве. В конце поста певица предложила фолловерам «вспомнить имя девушки из шоу-бизнеса, которая ни разу не раздевалась на камеру».